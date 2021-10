Mourinho in conferenza: “Risultato giustissimo. Arbitri? Non ricordo episodi che hanno condizionato il risultato”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida pareggiata 0-0 contro il Napoli.

“Mi è piaciuta la partita. E’ stata di alto livello fisico, tattico. Qualche difficoltà tecnica ma è normale. Il campo sembra bello perchè è pieno di sabbia verde ma è duro. Gran partita, forse sarebbe stato giusto un gol per squadra. Siamo entrambi stanchi, per durezza e intensità. Loro arrivavano dal top, noi da un momento difficile, per questa ragione mi è piaciuta tanto la partita. Meritiamo più dei punti che abbiamo, però siamo lì e dobbiamo continuare a lavorare. ”

“Mi sarebbe piaciuto avere due terzini freschi al minuto 70 per cambiare la partita. Ma non li abbiamo perchè abbiamo speso tanti soldi per rimediare gli errori del passato. A Cagliari giocherà la stessa squadra”.

“Arbitri? E’ stata esagerata la mia espulsione, mi ha ammonito ed espulso alle prime proteste. Non ricordo però episodi che hanno condizionato il risultato”.

“Rimpianti per Juve e Napoli? Contro la Juve non meritavamo di perdere, per niente. Oggi risultato perfettamente accettabile, potevamo vincere ma potevamo anche perdere. ”

“Capolista? Secondo me non è importante. Per noi è importante essere dove siamo, continuiamo il nostro lavoro.”

“Io e Spalletti migliorati? Questo è un lavoro in cui smettiamo di migliorare quando ci ritiriamo. Abbiamo più esperienza. Guardate Ranieri… Insieme ai nuovi allenatori giovani possiamo dar vita ad una Serie A interessante. Lo 0-0 di oggi è diverso dallo 0-0 di tanti anni fa”.

Comments

comments