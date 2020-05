Mourinho provoca gli inglesi: “Guardatevi la Bundesliga dal divano”

Jose Mourinho, Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp dalla parte della ripresa in un’Inghilterra del pallone spaccata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

“Se non avete voglia di tornare in campo, allora guardatevi la Bundesliga dal divano di casa”.

Il fronte è spaccato. L’allenatore del Tottenham, Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti, nel rispetto delle misure di sicurezza, sono favorevoli alla ripartenza del campionato. Pep Guardiola -che ha perso la mamma per il Covid-19- Frank Lampard e Nigel Pearson sono invece contrari. La battuta di Mou filtra, viene diffusa sui social e allora, ieri mattina, ecco la precisazione del tecnico portoghese:

“Non ho mai inteso ritardare la ripresa della Premier League. Sono ansioso che riprenda e molto orgoglioso del modo in cui i miei giocatori si sono tenuti in forma durante la pandemia. Si riparta, appena si potrà fare in sicurezza”.

