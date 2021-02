Multata Sky per il mancato rimborso agli abbonati

L’Authority ha sanzionato l’emittente satellitare Sky, multata per “pratiche commerciali scorrette”.

I clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv Sky Calcio e Sky Sport non hanno beneficiato della rimodulazione o del rimborso dei canoni mensili dopo la sospensione delle partite per l’emergenza da Covid 19.

Per questo l’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha irrogato a Sky sanzioni per 2 milioni.

Sky non ha riconosciuto per la conseguente sospensione della trasmissione in diretta la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti.

L’Antitrust ha poi accertato l’esistenza di una seconda pratica commerciale ingannevole. Riguarda lo “Sconto Coronavirus”, in base al quale è possibile ottenere una riduzione di prezzo sui pacchetti Sky Calcio e Sky Sport.

Infine, è stata accertata dall’Antitrust la scorrettezza di una terza pratica commerciale aggressiva in quanto Sky ha imposto ostacoli onerosi e sproporzionati alla fruizione dello “Sconto Coronavirus” da parte dei clienti interessati.

Fonte Gazzettadellosport.it

