Multe ammutinamento: Maksimovic e Hysaj testimoni di Allan

Secondo quanto riportato da Il Mattino domani pomeriggio è in programma una riunione del collegio arbitrale chiamato a giudicare se l’ex centrocampista del Napoli Allan (oggi all’Everton) deve pagare o meno la multa per l’ammutinamento dei calciatori del Napoli del novembre 2019.

Secondo Il Mattino in videoconferenza come testimoni a favore di Allan dovrebbero intervenire gli ex azzurri Maksimovic (oggi al Genoa) e Hysaj (oggi alla Lazio).

Per il Napoli quasi certa la presenza di Cristiano Giuntoli e del dirigente Pompilio.

