Mundianapoli 2024: domani pomeriggio all’Arci Scampia semifinale e finale

Il torneo di calcio giovanile promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara è arrivato alla 9ª edizione. Tra le fila del Napoli il giovane Lucas Cavani, secondogenito del Matador

Il Mundianapoli 2024 – finalizzato a promuovere lo sport come risorsa educativa, di integrazione e riscatto sociale – si sta svolgendo ai campi sportivi dell’Arci Uisp Scampia.

L’iniziativa – riservata ai calciatori in erba, appartenenti alla categoria ‘esordienti’ coinvolge circa 150 atleti dei vari quartieri della città di Napoli attraverso la partecipazione di 8 squadre per calcio a 8, distribuite in due gironi (Arci Scampia, Brothers Napoli, Fuorigrotta, AP Foggia, Arenaccia, SSC Napoli, C. Petrarca, Materdei).

Siamo alle battute finali. La finale per il 3° e 4° si disputerà domani presso il Centro Sportivo Arci Scampia di Napoli tra Arenaccia e Brothers alle ore 17; quella tra il 1° e 2° posto tra SSC Napoli e A. P. Foggia alle ore 18.

Goleador del torneo per le giovanili del Napoli il giovane Lucas Cavani, classe 2013, figlio del “Matador”, Edinson Cavani, ex attaccante azzurro che in tre stagioni siglò 104 gol.

