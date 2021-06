Mundo Deportivo- Thomas Meunier: “Sconsiglio ai calciatori gay di uscire allo scoperto.”

Il giocatore del Borussia Dortmund Meunier si è scagliato contro la Uefa per le loro idee “medievali”.

Il terzino del Belgio ha sconsigliato ai suoi compagni di fare coming out per le reazioni che potrebbe generare.

Queste le sue parole: “Sconsiglio ai calciatori gay di uscire allo scoperto perché le persone sono stupide, la mentalità è ancora arretrata su questo argomento anche all’interno dei club.

Conosco giocatori che si rifiuterebbero di giocare con altri che hanno fatto coming out.”

Ha poi espresso il suo dissenso nei confronti della UEFA: “Siamo nel 21° secolo e le idee medioevali hanno avuto il loro tempo.

È un peccato che la UEFA si comporti in questo modo e voglio dire che non si combattono le cose scrivendo un no al razzismo, ma lo si fa reagendo, sporcandosi le mani e cambiando davvero le cose. Solo che molti hanno paura di farlo”.

