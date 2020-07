Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha avuto un clamoroso incidente tra le mura domestiche ed ora è ricoverato in una clinica di Bergamo.

Disavventura casalinga per Luis Muriel. L’attaccante dell’Atalanta è infatti caduto accidentalmente tra le mura domestiche, sbattendo la testa e adesso è ricoverato in una clinica di Bergamo per un trauma cranico con ferita lacero-contusa. Seguiranno aggiornamenti. Lo riporta Tuttomercatoweb.

