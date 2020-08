Mykolenko, l’entourage: “Parlato con Giuntoli e Paratici ma non ci sono presupposti al momento”

Mykolenko – ha parlato l’agente Stefano Antonelli, membro dell’entourage italiano, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Mykolenko? E’ un giocatore di altissimo livello. Ne ho parlato con Paratici, ha il deterrente che è un extracomnunitario, ma al primo step per i campionati che contano, diventa un giocatore da grandissimo club. Con Giuntoli ne parla il mio socio che è Fabio Parisi, il rapporto col Napoli è bello, di comuni obiettivi, cerchiamo sempre di fare il meglio. Ha un costo non da alternativa ma da titolare, è un extracomunitario, è normale che piace. Ad oggi non ci sono i presupposti per andare al Napoli”.

