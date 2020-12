Radja Nainggolan è, per la terza volta in carriera, un giocatore del Cagliari. Il belga però non sarà in campo contro il Napoli.

Il motivo? Semplice: il mercato apre il 4 di gennaio.

Questo quindi non permetterà al belga di giocare alla Sardegna Arena contro gli azzurri domenica 3.

Senz’altro una buona notizia per gli uomini di Gattuso.

