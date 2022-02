Nainggolan: “Se mi fregava dei soldi sarei andato alla Juventus, all’Inter per Spalletti”

L’ex centrocampista belga di Cagliari, Roma e Inter, oggi all’Anversa, Radja Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di OCW Sport

“A me dei soldi non frega un ca**o. Se pensavo ai soldi facevo una carriera molto diversa. Potevo andare alla Juve dopo il Cagliari e potevo andarci anche dopo la Roma. Potevo fare tante cose nella mia carriera, potevo andare anche al Chelsea. Io preferisco essere me stesso in una città dove sono ben accettato e dove posso vivere la mia vita come uomo e come giocatore.

Io ero convinto di restare alla Roma ma per la società non era la stessa cosa. Vado in vacanza e dal nulla mi arrivano chiamate dalla Turchia, da ogni parte del mondo. La Roma aveva dato il mandato a certi procuratori per rappresentare la società nella trattativa, facendo fuori anche il mio procuratore.

A quel punto ho deciso io dove andare e ho scelto l’Inter per seguire Spalletti“.

