Nandez, il Cagliari chiede 35 milioni: Ounas può essere la chiave

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, sembra essere il nome adatto a sostituire Allan. Ecco quanto scrivo i media a riguardo.

Nahitan Nandez nel mirino del Napoli. Dopo la partenza di Allan, il profilo del centrocampista uruguaiano (25 anni a dicembre) sembra essere il più adatto per sostituire il brasiliano, volato all’Everton alla corte di Ancelotti.

Il gradimento di Gattuso c’è, ma la trattativa con il Cagliari è solo agli inizi, come scrive La Gazzetta dello Sport:

“Ed allora, la proposta del Cagliari potrebbe in qualche modo convincere Giuntoli a pensarci su, a valutare la possibilità di definirla la trattativa per Nandez. La prima mossa è stata dei sardi, che hanno chiesto Ounas. L’esterno francese piace a Di Francesco. Il Napoli lo valuta 15 milioni e ha proposto al Cagliari uno scambio alla pari col mediano uruguaiano Una condizione che non convince Giulini e Carta, ma la trattativa andrà avanti”.

Al Cagliari di Di Francesco piace Ounas, che potrà essere pedina di scambio importante anche se a Giulini non piace l’idea di uno scambio alla pari. Ecco secondo il Corriere del Mezzogiorno la valutazione del giocatore fatta dal Cagliari:

“Gattuso ha rivelato il suo gradimento per Nandez del Cagliari, lunedì a Milano Giuntoli ha incontrato il direttore sportivo Carta e soprattutto il procuratore Pablo Bentancourt. Il Cagliari chiede 35 milioni più 5 di bonus anche perché il 10% della vendita va al Boca Juniors ma l’inserimento di Ounas rende tutto più praticabile”.

