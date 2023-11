Nando Orsi:”La questione Garcia non restare sospesa ancora per molto”.

“La gara con l’Empoli diventa facile per il Napoli solo se la squadra mette in atto le sue qualità senza superficialità, senza concedere gli spazi visti con l’Union. L’Empoli – ha detto l’opinionista Dazn a Radio Martenel corso di “Marte Sport Live”

ha vinto a Firenze, l’ho visto dal vivo, sfruttando spazi un po’ come hanno fatto Lazio e Fiorentina contro il Napoli.



Peraltro, gli azzurri devono giocare in un momento psicologico non facile, con un rendimento negativo in casa. E domenica si giocherà ancora al Maradona, dove si sente questa pressione.

Bisognerà stare molto attenti e vincere la gara, anche perché poi ci sarà una sosta di 15 giorni dopo le quali ci saranno 4 gare difficili

. Garcia ancora in bilico? Penso che il presidente debba risolvere la questione una volta per tutte: o ha la fiducia incondizionata oppure è meglio che vada via, non può stare in questa situazione precaria, ne risentono la squadra e i risultati. Ci deve essere una scelta definitiva, anche a costo di sbagliare per l’ennesima volta si deve prendere una decisione netta, galleggiare sempre fa male ad un ambiente che vuole certezze.

La gestione di Osimhen ha perplesso tutti, credo che, anche per la questione del contratto, il calciatore si sta allontanando dal Napoli, anche se magari non andrà via a gennaio ma a giugno. Anche questa è una situazione che va chiarita, per il bene comune. Anche perchè se con Raspadori vinci le battaglie, con Osimhen vinci la guerra”.

Comments

comments