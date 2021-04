Nanni: “Non esiste il pericolo che vengano rinviate le partite, tamponi fatti: la situazione è sotto controllo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Nanni, medico sociale del Bologna.

“Paura per i contagi post-nazionale? Attenzione alta sì, ma allarme no. Pensare che possano essere sospese o rinviate partite, non è un pericolo esistente. Abbiamo avuto un positivo al rientro dalla Nazionale ed uno, che è il portiere, che è ancora lì. I calciatori fanno quasi tutti giorni i tamponi, la situazione è sotto controllo, ma non sono preoccupato. Certamente bisogna stare attenti, adoperare le mascherine, areare gli spogliatoi, evitare di fare le docce insieme e qualsiasi cosa li tenga a stretto contatto. Ci sono attenzioni che devono essere al massimo livello, ma questo non vuol dire allarmismo. Ciò vuol dire che il protocollo deve essere seguito minuziosamente e fare sempre di più. Corsa Champions falsata? Quella del Sassuolo è una decisione che spetta alla società. Se, per precauzione, decidono di non farli giocare è qualcosa deciso da loro, ma il protocollo è molto chiaro e preciso. Bologna-Inter? Vorrei dire che battiamo i nerazzurri, ma dobbiamo aspettare domani sera. Sicuramente ci proviamo, come tutte le partite”.

