Napoletano: “Con le assenze dello Spezia andrebbe in difficoltà anche la Juventus”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Armando Napoletano, giornalista.

“Nelle ultime 7 partite lo Spezia ha raccolto solo 2 punti ma si sta muovendo sul mercato. Tra i convocati per Napoli ci sarà anche Saponara, anche se non credo che possa giocare subito, più probabile contro la Sampdoria. La squadra ha tanti giocatori fuori, tra fuori rosa, infortunati e malati COVID-19, pure degli squalificati. Lo Spezia ha una rosa lunga ma così andrebbe in difficoltà pure la Juventus. Non spaventano tanto le assenze ma l’avversario. Italiano non è uno che mette il pullman sulla riga di porta, anche se la squadra non ha grandissima qualità ed è tutta da decifrare. Per ora lo ha salvato il gioco, lo Spezia è un po’ una piccola Olanda del calcio totale. Farias potrebbe giocare titolare domani, Nzola giocherà sicuramente e potrebbe affiancarli Piccoli”.

