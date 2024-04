Serie A: Bologna-Udinese 1-1

Serie A: confronto tra Thiago Motta e Cannavaro

Udinese in vantaggio e con un uomo in più subisce il pareggio nella ripresa per un errore difensivo.

In vantaggio vanno proprio gli ospiti nel recupero del primo tempo con Payero, Nella ripresa gli emiliani restano in 10 (doppio giallo Beukema al 64′), poi trovano il pari con una punizione di Saelemaekers su cui Okoye si lascia sorprendere. Bologna che resta al quarto posto, Udinese ancora in zona retrocessione.

In chiave Udinese-Napoli, per la prossima di campionato. Sono otto gli ammoniti per l’Udinese. La squadra di Fabio Cannavaro perde due uomini la 35ª giornata di Serie A. Oltre a Nehuen Perez, salterà la sfida di Udine anche Payero (autore oggi del gol friulano).

