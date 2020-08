Napoli a Castel Di Sangro, c’è ancora attesa per la piattaforma

Il Napoli ancora non ha messo nero su bianco sulla piattaforma che consentirà l’accesso allo stadio di Castel Di Sangro per vedere la squadra al lavoro.

A tal proposito, l’attesa per capire come muoversi cresce sempre di più in queste ultime ore. La piattaforma che sarà messa a disposizione per i tifosi dovrebbe consentire la prenotazione del biglietto per assistere agli allenamenti che la squadra svolgerà a Castel Di Sangro; il numero massimo che potrà accedere allo stadio, compresi stampa, operatori e staff, è di 1.000 persone.

Intanto ieri il Sindaco di Castel Di Sangro ha rilasciato delle dichiarazioni dove parla proprio di questo, alla radio ufficiale del club. QUI per leggere le sue dichiarazioni.

