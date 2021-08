Napoli a Castel di Sangro, il report: affaticamento per Zielinski, Manolas torna in gruppo

Il Napoli ha concluso la seduta di allenamento prevista per questo pomeriggio a Castel di Sangro, ed è arrivato il report ufficiale sul lavoro svolto.

A seguire il report ufficiale:

“Nel pomeriggio seconda sessione di lavoro allo stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro. Dopo una prima fase di torelli la squadra ha svolto esercitazione tattica e esercizi con conclusioni in porta.

Zielinski ha svolto piscina per un affaticamento. Contini lavoro in piscina. Ghoulam si è allenato parte in squadra e parte personalizzato in campo.

Mertens e Lozano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Manolas ha svolto la seduta in gruppo.”

Comments

comments