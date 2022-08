Napoli accoppiato col Milan nel sorteggio Champions. Cosa significa?

Tra poche ore il Napoli conoscerà i suoi Eurorivali. Ma entriamo meglio nell’ottica del sorteggio spiegando cosa significano gli accoppiamenti.

Per assicurarsi che club accoppiati della stessa nazione giochino in giorni diversi, gli otto gruppi sono divisi per colore: Gruppi A-D in rosso, E-H in blu. Quando un club p sorteggiato, ad esempio, in uno de gruppi rossi (A, B, C, D), l’altro club accoppiato (quando viene sorteggiato) viene automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G, H). Di seguito gli accoppiamenti:

A Real Madrid & Barcelona

B Frankfurt & Leipzig

C Man City & Liverpool

D AC Milan & Napoli

E Bayern & Dortmund

F Paris & Marseille

G Porto & Benfica

H Chelsea & Tottenham

I Juventus & Inter

J Atlético de Madrid & Sevilla

K Rangers & Celtic

