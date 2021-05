Napoli ad un passo dalla Champions: ecco cosa basta col Verona

Il Napoli è ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gattuso non ha toppato l’appuntamento contro la Fiorentina e grazie a questa vittoria convincente è praticamente certa di partecipare alla prossima competizione massima europea.

Va detto che, in generale, si tratta di una situazione davvero molto particolare. La lotta per i tre posti disponibili, anzi due, visto e considerato che l’Atalanta è matematicamente certa di aver raggiunto l’obiettivo già, è ancora molto aperta e verrà risolta soltanto all’ultima giornata di campionato.

Tutto all’ultima giornata

Indovinare le squadre che parteciperanno alla prossima Champions è un po’ come giocare al casino gratis: ci sono tante combinazioni ancora possibili, nonostante le probabilità di qualificazione Azzurra siano molto alte.

Attualmente la classifica recita: Atalanta al secondo posto, a 78 punti; Napoli terzo a 76 insieme al Milan; ed infine Juventus a 75 punti. E quali sono le partite in programma per la 38esima giornata? Napoli-Hellas Verona; Atalanta-Milan e Bologna-Juventus. Il tutto si deciderà tra questi tre match.

Il risultato inaspettato del Milan contro il Cagliari ha riacceso le speranze della Juventus e permette agli Azzurri di trarre un vantaggio non da poco: non dimentichiamoci che, seppure cifre non esagerate, ma sono assegnati premi consistenti a seconda del piazzamento in classifica. Un secondo posto vale circa 6 milioni in più di un quarto posto, per intenderci.

Combinazioni possibili

La squadra che è messa meglio tra le tre pretendenti è sicuramente quella di Gattuso. Al Napoli basterebbe semplicemente vincere con il Verona per essere qualificato matematicamente in Champions League. Zero calcoli o ipotesi, in caso di vittoria arriverebbe già all’obiettivo. E questo non sembra così improbabile considerando le prestazioni convincenti delle ultime settimane e il fatto che i veneti siano già salvi e non abbiano nulla da chiedere al campionato.

In caso di pareggio la situazione cambierebbe. Con questa ipotesi bisognerebbe capire cosa succederà sui campi di Bergamo e Bologna. In caso di pareggio del Milan, e vittoria della Juventus, rossoneri e azzurri arriverebbero a pari punti e la squadra di Pioli avrebbe gli scontri diretti a favore.

In caso, invece, di sconfitta (che avrebbe del clamoroso) del Napoli contro il Verona, allora sarà essenziale capire cosa succederà a Bologna: la Juventus, vincendo, supererebbe il Napoli, mentre pareggiando arriverebbe a pari punti con gli Azzurri e quest’ultimi hanno un vantaggio enorme per quanto riguarda la differenza reti (scontri diretti sono in parità).

Insomma, per vedere il Napoli fuori dalla Champions dovrebbero succedere degli accadimenti e delle combinazioni davvero molto improbabili. La squadra di Gattuso, forte di questo tour de force finale eccezionale, ha diverse possibilità, che la potrebbero portare a qualificarsi anche in caso di ipotetica sconfitta (che resta comunque molto improbabile). Il fatto che il Napoli non sia costretto a vincere potrebbe essere ancor più positivo sotto un punto di vista psicologico: sappiamo che spesso la necessità di vittoria (vedasi Milan con il Cagliari), può portare ad una sorta di ansia da prestazione.

