Adam Ounas, che nelle ultime stagioni è stato spesso lontano dal Napoli, resterà in azzurro e non è dato come partente.

L’esterno quindi sarà un elemento in più a disposizione di Spalletti per questa stagione. Considerando il periodo dei due ritiri, tra l’altro, i tifosi azzurri si possono aspettare che Ounas sia determinante per il Napoli.

Comments

comments