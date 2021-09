Napoli, ADL a pranzo con Pisacane: si discute il rinnovo di Insigne

Nonostante la grande attesa per il match odierno con lo Spartak Mosca, in casa Napoli si pensa anche al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne.

Il capitano azzurro ha un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno e, finora, non sono stati registrati passi avanti nella trattativa. Tuttavia, secondo quanto riferito da Sky Sport, è attualmente in corso un pranzo tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e l’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane. Secondo l’emittente satellitare, i rapporti tra i due sono praticamente inesistenti ma, dopo il primo contatto risalente a qualche settimana fa, le parti si sono incontrate presso l’albergo in cui la squadra si trova in ritiro.

