Napoli, ADL attende Insigne per il rinnovo: il capitano non sarà ceduto anche in caso di mancato accordo

Sta diventando una vera e propria telenovela la situazione legata al contratto di Lorenzo Insigne, che non ha ancora trovato un accordo con il Napoli.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società azzurra è in attesa di un segnale da parte del proprio capitano, fresco campione d’Europa con la Nazionale. De Laurentiis si aspetta che Lorenzo spieghi i suoi desideri e i suoi programmi in merito al futuro, dal contratto alle ambizioni: “Finora nessuno ha dichiarato alcunché e in agenda non ci sono appuntamenti neanche con il manager Pisacane, ma stando alle notizie venute fuori informalmente le parti sono lontanissime. E se alla fine l’accordo non sarà trovato e il capitano non sarà ceduto, il Napoli lo porterà a scadenza senza battere ciglio. Sì: lo terrà a parametro zero fino all’ultimo giorno del suo contratto”.

