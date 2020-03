L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino riporta una clamorosa indiscrezione di mercato: il Napoli continua a sognare l’arrivo di Mauro Icardi.

Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, è un grande estimatore dell’argentino, in prestito al Paris Saint Germain dall’Inter, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Il riscatto da parte del club francese non è affatto scontato e ADL, intanto, non ha mai interrotto i contatti con l’entourage di Icardi: l’affare, comunque, resta complicatissima.

