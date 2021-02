Napoli, ADL non pensa a Benitez come traghettatore: lo spagnolo è un’idea come direttore tecnico

Nelle ultime settimane sono emerse, con prepotenza, voci che volevano il ritorno, come traghettatore, di Rafa Benitez sulla panchina del Napoli.

La posizione di Gennaro Gattuso, infatti, è sempre più in bilico e lo spagnolo, dal canto suo, ha appena messo la parola “fine” sulla sua esperienza al Dalian, in Cina, dove peraltro ha avuto modo di lavorare ancora con Marek Hamsik. Tuttavia, secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, l’ex allenatore del Liverpool non rientra tra le idee di Aurelio De Laurentiis, che lo vorrebbe, invece, come direttore tecnico, con un ruolo, anche, di supervisione sul mercato.

