Napoli: al momento non è previsto l’isolamento per la squadra

Dopo la positività al Coronavirus di Aurelio De Laurentiis arrivano ulteriori aggiornamenti riguardo la situazione della squadra.

Al momento non sembrerebbero esserci le condizioni per le quali la squadra debba andare in isolamento. All’ultimo giro di tamponi, fatto dopo il ritiro di Castel di Sangro, sono risultati tutti negativi e attualmente non sarebbe previsto l’isolamento dell’intero gruppo squadra. In attesa di un comunicato ufficiale da parte della società sono queste le ultime indiscrezioni riguardanti la situazione della squadra.

