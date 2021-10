Napoli, allarme Coppa d’Africa a gennaio: ADL studia una soluzione per la questione

Tra i protagonisti del momento magico del Napoli, primo in campionato a punteggio pieno, ci sono sicuramente Kalidou Koulibaly, Franck Anguissa e Victor Osimhen.

La squadra azzurra, tuttavia, a gennaio sarà costretta a rinunciare a tre dei suoi principali interpreti, ai quali potrebbe aggiungersi anche Adam Ounas, a causa della Coppa d’Africa, che si disputerà in Camerun. L’assenza dei tre rappresenterebbe un problema non di poco conto per Luciano Spalletti, ma, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il presidente Aurelio De Laurentiis sta già studiando una soluzione.

