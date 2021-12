Napoli, alle 14:30 la conferenza stampa di Spalletti: alle 18:15 sarà il turno di Brendan Rodgers

Ore calde in vista della sfida di domani tra Napoli e Leicester, decisiva per il passaggio del turno nel girone C di Europa League.

Il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, insieme ad Amir Rrahmani, presenterà la sfida in conferenza stampa, alle 14:30 odierne, direttamente dal Konami Training Center di Castel Volturno. Alle 18:15, invece, sarà il turno di Brendan Rodgers, allenatore delle Foxes, che incontrerà i cronisti presenti nella sala stampa dello stadio Diego Armando Maradona, dove, alle 19, la squadra inglese svolgerà una seduta di allenamento.

