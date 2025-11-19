Napoli: Alle 15.00 parte la vendita dei biglietti per la partita con la Juventus.

SSC Napoli comunica che, a partire dalle ore 15:00 di mercoledì 19 Novembre 2025, saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Juventus,
gara in programma domenica 7 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Come previsto in fase di Campagna Abbonamenti, la prima fase di vendita per il match sarà riservata agli Abbonati FULL 25/26, che potranno acquistare un biglietto extra in favore di un’altra persona in possesso di Fidelity Card “Fan Stadium Card”,
nei limiti dei settori e dei posti disponibili.
La seconda fase di vendita sarà riservata ai possessori di Fidelity Card “Fan Stadium Card”.
Prima dell’apertura della fase di vendita libera, inoltre, i possessori della Membership Premium SSC Napoli powered by KDA3 potranno accedere ad una terza fase di vendita prioritaria ad essi dedicata, per la quale il Club riserverà una specifica quota di biglietti.
Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata online al prezzo di 20 euro ed è valida per tre anni. Clicca qui per maggiori informazioni.
La Membership Premium, invece, è disponibile online al prezzo di 75 euro e offre la possibilità di accedere a premi esclusivi ed esperienze speciali.
i costi qui
