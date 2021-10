Napoli alle porte, per la Roma sospiro di sollievo per Zaniolo

Notizie incoraggianti per la Roma e per Zaniolo in vista della gara contro il Napoli in programma domenica prossima allo stadio Olimpico.

Il centrocampista giallorosso uscito ieri per infortunio durante il primo tempo di Juventus-Roma, questa mattina si è sottoposto a una risonanza magnetica a Villa Stuart che ha escluso lesioni al ginocchio operato.

Le condizioni di Zaniolo sono quindi meno preoccupanti di quanto prospettato e saranno valutate di giorno in giorno.

Non è escluso che Zaniolo possa essere in campo già contro il Napoli.

