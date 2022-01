Napoli, altra pedina recuperata per Spalletti: Mario Rui negativo e disponibile per Bologna

Dopo aver ritrovato, negli scorsi giorni, Meret, Malcuit e Lozano, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si prepara a riavere a disposizione anche Mario Rui.

Il difensore portoghese, infatti, si è lasciato alle spalle l’infezione da Covid-19, effettuando un tampone che ha dato esito negativo. Ovviamente, Mario Rui non sarà a disposizione per l’imminente sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma ci sarà per il prossimo impegno di campionato, che vedrà il Napoli scendere in campo al Dall’Ara contro il Bologna.

