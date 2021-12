Dopo i sorteggi di Europa League dove il Napoli ha incontrato il Barcellona, lo Spartak Mosca continua la sua provocazione nei confronti della squadra partenopea.

Di seguito il post:

Xavi texting us and Inter to get some advice before the game vs Napoli 📲#UELdraw pic.twitter.com/ZoY1dULsNG

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) December 13, 2021