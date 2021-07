Napoli-Anaunia: 12-0 in gol anche Machach, Osimhen protagonista

Prima amichevole stagionale del Napoli a Dimaro-Folgarida. Battuti 12-0 i dilettanti della Bassa Anaunia. Vi riproponiamo la cronaca della partita minuto per minuto.

90′ – Termina la partita con il risultato di Napoli 12 Bassa Anaunia 0.

90′ – Petagna-gol e chiude la gara sul 12-0 per il Napoli.

82′ – Palo di Machach

75′ – Machach gol e sono 11 per il Napoli.

74′ – Entrano Machach e Folorunsho per Tutino e Gaetano.

64′ – Il Napoli segna il decimo gol con Ciciretti ancora con un gol dal limite.

63′ – Palmiero colpisce una traversa.

61′ – Palmiero si toglie lo sfizio di segnare con un tiro dalla distanza e portare il Napoli sul 9-0.

53′ – Napoli ancora in gol con Tutino con un tiro da fuori area.

Iniziato il secondo tempo con la formazione azzurra cambiata per 10/11 con il solo Contini confermato tra i pali. Questa la formazione schierata nella ripresa da mister Spalletti:

Contini, Zanoli, Luperto, Rrahmani, Costa, Gaetano, Palmiero, Zedadka, Ciciretti, Tutino, Petagna.

Si chiude il primo tempo di Napoli-Bassa Anaunia sul 7 a 0 per gli azzurri

48′ – Ounas si rende pericoloso con un buon tiro ma centrale. Il portiere avversario blocca in due tempi.

44′ – Lobotka trova un grandissimo gol e firma il 7 a 0 per il Napoli! Dagli spalti sono anche partiti applausi convinti!

41′ – Politano prova il tiro a giro ma non va a segno e la palla finisce alta.

37′ – OSIMHEN di nuovo in gol! L’attaccante riesce a dettare il passaggio per Elmas che lo trova e complice l’intervento poco pulito del portiere trova il suo personale quarto gol! 6 a 0!

35′ – ANCORA OSIMHEN! Tripletta per il nigeriano, trovato da Ounas! 5 a 0 per il Napoli!

30′ – Un Elmas scatenato quello di oggi. Dopo essere stato trovato da Demme sceglie di tirare forte ma prende la traversa.

25′ – Lunga azione del Napoli che si chiude sui piedi di Malcuit, che sbaglia il cross.

19′ – L’attaccante nigeriano si rifà subito del gol divorato e firma il 4 a 0! Gol che arriva dopo un bel tiro in area di rigore, all’altezza del dischetto.

18′ – Politano fa una grande azione sulla destra, dove salta più giocatori avversari, ma prende il palo sul tiro seguente. Osimhen non riesce a segnare sulla respinta.

15′ – Manolas firma il 3 a 0 per il Napoli! Il difensore salta più in alto di tutti sull’angolo di Politano ed insacca!

7′ – Osimhen raddoppia per il Napoli! 2 a 0 per gli azzurri dopo poco più di 5 minuti di partita! Bel gol dell’attaccante che con un tocco morbido riesce a battere il portiere; la palla prende prima il palo e poi va in rete.

3′ – Dopo neanche 5 minuti di gioco è Eljif Elmas a sbloccare subito la partita. 1 a 0 per gli azzurri!

17:31 – C’è il fischio d’inizio! Il match prende il via!

Poco fa anche il Napoli è entrato in campo per il riscaldamento. Koulibaly sarà il capitano mentre Mario Rui il vice.

A breve le squadre saranno in campo per il fischio d’inizio, fissato per le 17 e 30. La Bassa Anaunia è già in campo per il riscaldamento pre-partita.

La formazione ufficiale della Bassa Anaunia, avversaria degli azzurri, è la seguente:

BASSA ANAUNIA: Iobstraibizer; Cova, Pezzi, Falvo, Lucchini, Iob, Pedot, Mallemace, Dalpiaz, Zanotti, Formolo. Panchina: Depretis, Tomasi, Cattani, Giacomo Tanel, Bonn, Delfovo, Luca Tanel, Tenaglia, Pedò, Stonfer. All. Coslop.

Poco fa si è venuti a conoscenza della prima formazione ufficiale di Luciano Spalletti, alla sua prima gara da nuovo allenatore del Napoli. Formazione che potete leggere di seguito:

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. Panchina: Baietti, Costa, Luperto, Palmiero, Tutino, Rrahmani, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zanoli, Zedadka, Petagna, Gaetano.

Quarto giorno di ritiro a Dimaro per gli azzurri e prima amichevole del ritiro pianificato fino al 25 luglio quella che comincerà a breve sul campo di Carciato. Tanta attesa per la prima partita ufficiale come allenatore del Napoli di Spalletti.

