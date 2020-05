Napoli, anche il Liverpool interessato a Koulibaly: Klopp ha pronta la contropartita

Il futuro di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è un rebus: la sua permanenza non è scontata e, nel frattempo, aumenta la schiera delle pretendenti.

Il forte centrale senegalese, infatti, ha tantissimi estimatori, soprattutto in Premier League, dove Manchester United ed Arsenal sono pronte a fare follie per accaparrarselo, oltre al Real Madrid. Ma, stando a quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, alla lista si è aggiunta una nuova pretendente: il Liverpool.

I Reds sarebbero disposti a fare uno sforzo importante per regalare un centrale di livello al tecnico Jurgen Klopp: il tedesco, infatti, vorrebbe comporre una coppia da sogno formata da Koulibaly e da Virgil Van Dijk, due dei migliori interpreti del ruolo. Il club del Merseyside avrebbe in mente di inserire nell’affare, oltre a una grossa cifra, anche Dejan Lovern, già accostato agli azzurri in passato. Basterà a convincere De Laurentiis? Il patron azzurro, infatti, rimane fermo sulla sua richiesta: 100 milioni di euro, tutti cash.

