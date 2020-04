Napoli, anche la Juventus si iscrive alla corsa a Emerson Palmieri

Il Napoli, alla ricerca di un rinforzo sulle corsie difensive, ha messo nel mirino Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della Nazionale italiana.

Il ds Giuntoli ha individuato nell’italo-brasiliano il rinforzo giusto per la prossima stagione ed è pronto a sfidare l’Inter: il tecnico nerazzurro Antonio Conte è un grande estimatore di Emerson e fu proprio lui l’artefice del suo trasferimento dalla Roma al club londinese. Secondo Tuttosport, però, anche la Juventus avrebbe deciso di iscriversi alla corsa all’esterno dei Blues. I bianconeri avrebbero già avuto i primi contatti e si sentirebbero addirittura in pole, potendo contare su numerose contropartite da inserire in un’eventuale trattativa.

