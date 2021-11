Dopo Diego Demme e Matteo Politano, anche Alessandro Zanoli, terzino destro del Napoli, è risultato positivo al Covid-19.

Il ragazzo è partito con la squadra per la trasferta a Milano, per affrontare l’Inter oggi alle 18, ed è stato prontamente isolato in seguito alla notizia della sua positività, arrivata in seguito al giro di tamponi effettuati dopo la mezzanotte. Restano ancora da decidere le modalità di rientro del calciatore a Napoli: la decisione verrà presa di comune accordo con la ASL

