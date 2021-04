Napoli: ancora una volta Mazzoleni, il VAR dei big match degli azzurri

Come comunicato in giornata dall’AIA, Napoli-Inter sarà arbitrata da Doveri della sezione di Roma mentre al Var ci sarà Mazzoleni di Bergamo.

Quella tra il Napoli e Mazzoleni sembra essere una storia infinita che parte dalla finale di Supercoppa persa a Pechino contro la Juventus tra mille polemiche e l’attuale campionato in cui ci sono già stati diversi incroci.

Mazzoleni, infatti, è stato al Var già in quattro partite giocate dal Napoli in questa stagione. Di queste tre sono stati veri e propri big match giocati contro le dirette concorrenti per la Champions Roma, Lazio e Milan. L’altra gara che ha visto l’arbitro bergamasco al Var è invece quella del rocambolesco 3-3 di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Nonostante alcune sue decisioni al Var non siano piaciute ai tifosi napoletani, c’è da sottolineare che con lui il Napoli può vantare uno score positivo.

Nei quattro precedenti della stagione, infatti, il Napoli ha ottenuto due vittorie contro Roma (andata) e Milan (ritorno), un pareggio contro il Sassuolo ed una sola sconfitta contro la Lazio.

