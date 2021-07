Napoli, ancora vivo l’interesse per Vecino: è una richiesta di Spalletti, ma l’Inter pensa di tenerlo

Matias Vecino è uno di quei calciatori che sembrava in uscita dall’Inter, durante l’attuale finestra di mercato, ma la situazione parrebbe essersi ribaltata.

L’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, infatti, ha messo in standby la sua eventuale cessione, che fu molto vicina nello scorso mese di gennaio, dopo che l’uruguaiano era finito, complici anche alcuni infortuni, ai margini del progetto di Antonio Conte. Inzaghi apprezza tantissimo Vecino e vuole valutarlo, in quanto sta fortemente pensando di tenerlo in rosa e puntare su di lui, nonostante l’interesse del Napoli. Anche il nuovo tecnico azzurro Luciano Spalletti, infatti, è un grande estimatore dell’ex centrocampista della Fiorentina, e lo vorrebbe con sé all’ombra del Vesuvio, approfittando di un contratto in scadenza il prossimo anno. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Comments

comments