Napoli: Anguissa out i tempi di recupero

Pubblicato il

Dopo l’infortunio rimediato in Nazionale ed il rientro a Napoli, la diagnosi durissima per Anguissa 

Lesione di alto grado al bicipite femorale

Tempo di recupero stimato:

Circa 10 settimane 

