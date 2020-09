Era già nell’aria, ma oggi è arrivata l’ufficialità: il Napoli disputerà la terza amichevole pre campionato contro il Pescara, allo stadio San Paolo.

Ad annunciarlo, la stessa società azzurra, con un comunicato ufficiale: ““Dopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, il Napoli affronterà un terzo test amichevole venerdì 11 settembre contro il Pescara al San Paolo. Il match avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso su Sky in pay per view sul canale 251”.

