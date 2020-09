Napoli, annunciata nuova partnership con Seven: nascono zaini e astucci marchiati d’azzurro

Il Napoli ha annunciato, con un comunicato ufficiale, un nuovo accordo commerciale con Seven, azienda nota per la produzione di zaini e accessori per la scuola.

“Suona la campanella, è il momento di ritornare a scuola. Prepariamo tutto l’occorrente per un nuovo anno scolastico colorato d’azzurro.

La SSC Napoli presenta la collezione Back to School 2020 firmata Seven: una gamma di prodotti di alta qualità, fedeli compagni di classe per ogni studente dal cuore azzurro.

Zaini, astucci, diari e tutto ciò che serve per ricominciare alla grande e mostrare con orgoglio la tua passione azzurra.

Vieni negli Official Store, Web Store e Amazon Brand Store SSC Napoli e scopri la collezione per la scuola firmata Seven”.

