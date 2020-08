Napoli, assalto a Sokratis solo se parte Maksimovic

Negli ultimi giorni, il nome di Sokratis Papastathopoulos è emerso, prepotentemente, in ottica Napoli, alla ricerca di un rinforzo in difesa.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, gli azzurri sarebbero, effettivamente, interessati al centrale dell’Arsenal, ma cercherebbero un affondo solo in caso di cessione di Nikola Maksimovic. Il serbo sembrava essere molto vicino al trasferimento proprio ai Gunners, ma la trattativa ha subito una frenata. Sokratis, dunque, non arriverebbe come erede di Koulibaly, il cui futuro è ancora tutto da scrivere, ma solo ed esclusivamente in caso di addio di Maksimovic.

