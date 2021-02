Napoli-Atalanta 0-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella semifinale di andata della Coppa Italia 2020-21 il Napoli ha affrontato l’Atalanta al Diego Armando Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 4 – Ha scelto la difesa con tre centrali e i due esterni che si abbassavano in fase di non possesso. La conseguenza è il baricentro troppo basso e una squadra rinunciataria con un deserto tra la linea difensiva a otto e i due attaccanti abbandonati al loro destino. Enormi difficoltà ad uscire con la manovra dal basso e a superare il pressing avversario al punto che per superare la metà campo si è scelta la soluzione della palla lunga e pedalare. Soprattutto la squadra è sembrata confusa e non sempre lucida sul da farsi.

OSPINA: 7,5 – Con le sue parate ha tenuto il Napoli ancora in corsa per la qualificazione.

MAKSIMOVIC: 6 – Interpretazione del ruolo stile anni ’70 tanta concretezza badando solo al sodo.

MANOLAS: 6 – Combatte di fisico e di grinta con Zapata e all fine ne esce vincitore.

KOULIBALY: 7 – Nell’inedita difesa a 5 trova subito la posizione e i tempi giusti, decisivo in diverse chiusure.

DI LORENZO: 6 – Quinto di destra si preoccupa soprattutto di non sguarnire la sua zona di competenza.

BAKAYOKO: 5 – Inizio concreto con diversi palloni recuperarti ma non riesce a dare fluidità alla manovra, bene in fase di non possesso.

DEMME: 6 – Costretto a giocare soprattutto di interdizione quando ha potuto si è spinto i attacco sfiorando anche il gol.

HYSAJ: 5 – Probabilmente avrà avuto l’ordine di non spingersi troppo in avanti e lui si preoccupa soprattutto della fase difensiva, in difficoltà a giocare a piede invertito.

POLITANO: 5 – Insieme a Lozano abbandonato al suo destino non mette mai in difficoltà la difesa avversaria.

LOZANO: 5 – Come Politano è stato lasciato al suo destino in attacco e non è riuscito a fare la differenza in una sfida numericamente impari contro la difesa dell’Atalanta.

INSIGNE: 5 – Qualche giocata apprezzabile per bellezza ma meno per concretezza, è sembrato confuso dalla novità tattica di giornata e non è riuscito a trovare la posizione giusta.

ELMAS (dal 66′ al posto di Demme): 5 – Ha portato in dote il suo dinamismo ma non per colpa sua non è stato assistito da una squadra per niente propositiva.

PETAGNA (dal 66′ al posto di Politano): 5 – Di fisico lotta con la difesa avversaria e senza gli aiuti necessari dei compagni di più non poteva fare.

ZIELINSKI (dal 69′ al posto di Insigne) 5 – Presenza impalpabile ha pagato la squadra rinunciataria.

OSIMHEN (dall’82’ al posto di Lozano): S.V. – Pochi minuti gusto per mettere benzina nelle gambe in vista del finale di stagione.

ARBITRO FABBRI (di Ravenna): 7 – E’ uno degli arbitri della Serie A più in forma e anche stasera lo ha dimostrando arbitrando con serenità e senza sbagliare nulla.

