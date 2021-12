Napoli-Atalanta 2-3: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella 16° giornata di Serie A il Napoli ha affrontato l’Atalanta al Diego Armando Maradona. Le pagelle di 100×100 Napoli.

DOMENICHINI/SPALLETTI: 7 – Con quel che gli restava Spalletti le ha provate tutte alternando la difesa a tre a quella quattro. Ha provato a sorprendere quella che è la migliore squadra in trasferta del campionato giocando sulle fasce e con il palleggio nello stretto. Il carattere non è mancato come la voglia di stupire. Di sicuro il gol a freddo ha complicato ancor di più una situazione già difficile. L’unico neo di questa partita è quel pizzico di attenzione in più che serviva per non farsi prendere d’infilata dagli inserimenti dalle retrovie in occasione dei gol.

OSPINA: 7 – Incolpevole sui gol ne ha evitati almeno altri due.

MALCUIT: 6,5 – Ha spinto tanto sulla fascia e ha pagato dazio in lucidità per il poco utilizzo dovuto agli infortuni.

RRAHMANI: 7,5 – Ha annullato prima Zapata e poi Muriel, determinato e grintoso.

JUAN JESUS: 7 – Un leone da combattimento.

DI LORENZO: 6,5 – Con la squadra rimaneggiata si è preoccupato soprattutto di aiutare la difesa e per questo ha spinto poco.

MARIO RUI: 6 – Una prestazione gagliarda rovinata dalla poca reattività in occasione del primo gol.

LOBOTKA: 7 – Dirige la manovra e si fa notare anche in fase di interdizione.

LOZANO: 6,5 – Tanto impegno e qualche spunto di rilievo, contro una difesa molto fisica la sua leggerezza non lo ha aiutato.

ZIELINSKI: 7 – Un gol tante giocate delle sue e un aiuto importante in entrambe le fasi, gli è mancata continuità.

ELMAS: 6 – Tanta corsa e qualche dribbling interessante ma non ha fatto vedere nessuna giocata illuminante.

MERTENS: 7,5 – Non ha dato riferimenti alla difesa avversaria, aiuta i compagni in difesa e segna il quinto gol consecutivo e per la quarta partita consecutiva.

DEMME (dal 54′ al posto di Lobotka): 6 – Si limita al compitino ma sembra non ancora al top della condizione dopo il covid.

OUNAS (dal 66′ al posto di Mertens): 6 – Tanta buona volontà ma anche tanto fumo, non ha fatto fruttare la sua qualità nel dribbling.

PETAGNA (dal 66’ al posto di Lozano): 6 – Sufficienza generosa ma deve capire che nel Napoli bisogna dare molto di più di quanto faceva nella Spal.

POLITANO (dalL’85’ al posto di Malcuit): S.V. – Pochi minuti con qualche buono spunto.

ARBITRO MARIANI (di Aprilia): 6 – Tutto sommato una buona direzione di gara macchiata dal tentativo di inventarsi un rigore inesistente, non poteva vedere il fallo di mano di Zapata sul primo gol atalantino, toccava al VAR farlo.

