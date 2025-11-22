Notizie

Napoli-Atalanta al Maradona: alto tasso di umidità ma non dovrebbe piovere

Pubblicato il

La Protezione Civile ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 8 di domenica 23 novembre. Napoli-Atalanta: pioverà?

Permarrà infatti la possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

Per quanto riguarda Napoli-Atalanta, match in programma stasera al Maradona alle ore 20:45, non dovrebbe piovere. E’ previsto clima nuvoloso a Fuorigrotta con alto tasso di umidità e venti provenienti da Nord-Est fino a 7 km/h.

Comments

comments

Articoli simili:, , , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top