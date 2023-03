Napoli-Atalanta: biglietti in vendita, prezzi e modalità di acquisto

I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Atalanta, in programma l’11 marzo 2023 alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di venerdì 3 marzo 2023.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Ordinanza Prefettizia del 27 febbraio scorso, la vendita dei tagliandi sarà vietata ai residenti nella provincia di Bergamo.

Questi i prezzi

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

tribuna family: Adulti € 30,00 – Under 12 € 15,00.

MODALITÀ DI VENDITA

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

– on line, sul sito di Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card).

– presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso potrà essere caricato digitalmente sulla propria fidelity card ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

per tutte le altre informazioni consultare il sito della SSC Napoli cliccando QUI.

