Napoli-Atalanta: Conte rivoluziona il Napoli

Napoli-Atalanta: azzurri in campo con una formazione inedita
Eccole:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang.
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Politano, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Raffaele Palladino. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossonou, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini, Krstovic.