Napoli-Atalanta i dubbi di Conte

A meno di 24 ore Conte riflette sulla formazione del Napoli da mettere in campo contro l’Atalanta 

I dubbi ci sono ancora anche se il cambio modulo è stato provato tanto e con rotazioni di uomini.

Nell’idea di un 3-4-2-1 dietro Hojlund sono stati provati anche Neres e Noa Lang.

Con

Savic

Rrahmani Buongiorno JJesus

Di Lorenzo Lobotka McTominay Olivera

Neres Lang

Hojlund

Ma un’ipotesi é anche il 3-4-3

Savic

Rrahmani Buongiorno J Jesus

Di Lorenzo Lobotka McTominay Elmas

Politano Hojlund Neres

Ma dicevamo che le decisioni non sono state prese e potrebbe optare anche per un 4-3-3

La notte porterà consiglio.

 

 

