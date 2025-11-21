Napoli-Atalanta i precedenti

I precedenti ufficiali tra le due squadre al Maradona sono 64:
bilancio di 39 successi del Napoli (l’ultimo per 2-0 nella Serie A 2022/23), 14 pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Coppa ltalia 2020/21) ed 11 vittorie dell’Atalanta (l’ultima per 3-0 nella Serie A dello scorso anno).
Bergamaschi reduci da due vittorie per 0-3 a Napoli negli ultimi due campionati.
L’ultima rete azzurra in casa contro l’Atalanta è stata firmata da Rrahmani al 77′ del match vinto 2-0 nel torneo 2022/23.
Era da inizio secolo (doppio 0-0 nella Serie A 2000/01 e nella Serie B 2003/04) che il Napoli non segnava per due gare interne di fila contro i nerazzurri.
Nelle ultime 11 sfide tra le due squadre a Napoli, I’Atalanta non ha segnato solo una volta, in Napoli-Atalanta 2-0 dell’11 marzo 2023. Nelle restanti 10 partite sono stati 19 i gol segnati dai bergamaschi.
Fonte SSCN