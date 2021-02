Napoli, attesa per i risultati del secondo giro di tamponi effettuati stanotte a Genova

Il Napoli ripiomba nell’incubo Covid alla vigilia della gara contro il Genoa e di un tour de force che può decidere la stagione azzurra.

Ghoulam e Koulibaly positivi, il Napoli ripiomba nell’incubo Covid alla vigilia della gara contro il Genoa e di un tour de force che può decidere la stagione. Se infatti la positività del terzino algerino, vista la sua asintomaticità, può essere un danno contenuto, gli azzurri perderanno il centrale senegalese, perno della difesa, non solo per la gara di oggi ma anche per il ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta, la partita di campionato con la Juventus e probabilmente l’andata dell’Europa League.

Una notizia che va a colpire il Napoli in un momento critico che aggiunge assenze pesanti a quelle a cui Gattuso dovrà già far fronte contro il Genoa di Ballardini. In ogni caso, vietato farsi prendere dall’ansia, il Napoli rispetta rigidi protocolli e procedure e tutti i giocatori contagiati sono rimasti isolati.

Intanto, gli azzurri attendono l’esito del secondo giro di tamponi effettuati questa mezzanotte a Genova.

