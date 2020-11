Napoli, aumenta la concorrenza per Thauvin: c’è anche il Siviglia

Nelle ultime settimane, sono circolate numerosi voci circa un interesse del Napoli per Florian Thauvin, esterno offensivo del Marsiglia.

Il francese, campione del mondo con la Nazionale nel 2018, è legato all’Olympique da un contratto in scadenza il prossimo giugno e ha attirato su di sé una folta schiera di pretendenti: oltre agli azzurri, infatti, ci sono anche Roma e Milan. I rossoneri avrebbero già avviato i primi contatti per portare il giocatore in Italia già a gennaio, versando un indennizzo di 3-4 milioni ai transalpini, e rappresenterebbero la prima scelta del calciatore, avendo offerto un quinquennale da 2,8 milioni a stagione. Secondo TMW, però, nelle ultime si sarebbe inserito anche il Siviglia, muovendo passi concreti e importanti nella corsa a Thauvin.

